У Чорному морі біля Болгарії затонуло вантажне судно української компанії

У Чорному морі за 140 морських миль (259 км) від болгарського міста Варна затонуло вантажне судно EILEEN, екіпаж якого складався з українських моряків. Про це у неділю, 12 жовтня, повідомив портал Maritime, що спеціалізується на тематиці морської індустрії.

Вантажне судно EILEEN, що експлуатується українською компанією з Одеси, прямувало з турецького порту Бартін до України під прапором Камеруну. Близько 13:00 судно подало сигнал лиха. Зазначалось, що на борт через пробоїну почала проникати вода.

На місце події направились прикордонний катер Болгарії, судно з Румунії, турецьке судно MURAT ILHAN, що перебувало поруч, а також гелікоптер військово-морських сил Болгарії. Саме турецький корабель виявив та підібрав 10 українських моряків, які евакуювалися на рятувальних плотах. Вантажний теплохід EILEEN на той час вже затонув.

«Під час спільних скоординованих дій під час рятувальної операції вертольота та турецького корабля MURAT ILHAN два рятувальні плоти були знайдені, а екіпаж із 10 українських моряків був взятий на борт турецького корабля. Після встановлення стану їхнього здоров'я не було потреби в повітряній евакуації за допомогою гелікоптера ВМС Болгарії, який залишався в районі рятувальної операції до її завершення», – повідомили у Військово-морських силах Болгарії.

Як зауважує Maritime, вантажний теплохід EILEEN збудували 32 роки тому. Остання перевірка, яка відбувалась в місті Ізмаїл, показала, що судно не відповідає правилам безпеки. Через це його тричі затримували під час перевірок у Грузії, Греції та Туреччині.

Нагадаємо, 24 липня Адміністрація морських портів повідомляла, що в гирлі Дунаю на українському судні стався вибух, внаслідок чого загинули троє членів екіпажу.