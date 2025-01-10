Водії можуть побачити фото та відео зафіксованих порушень ПДР

У застосунку «Дія» з’явилася нова опція у розділі про штрафи для водіїв. Тепер там додали фото і відео порушення до штрафів автофіксації.

«Раніше штрафи надходили лише з текстовими деталями, з зазначенням порушення, часу та місця. Тепер у застосунок додали ще й фото та відео», – повідомили в МВС 10 січня.

У поліції нагадали, що порушенням є перевищення встановлених обмежень швидкості руху автомобілів більш як на 20 км/год.

Розмір штрафу: 340 грн – у разі перевищення більш як на 20 км/год; 1700 грн – у разі перевищення більш як на 50 км/год.

Оплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay чи GooglePay. Перевірити наявність штрафів також можна на вебпорталі МВС, порталі «Дія», «Кабінеті водія», застосунках «Дія» та «Штрафи ПДР». Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

Нагадаємо, у серпні 2024 року дорогах Львова та області запрацювали 12 додаткових камер автофіксації порушень ПДР.