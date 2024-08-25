Перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що із понеділка, 26 серпня, на дорогах Львова та Львівської області запрацюють 12 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Раніше дорожня служба повідомляла про 8 додаткових камер, але у поліції оприлюднили повний список. За даними заступника голови патрульної поліції України, камери фіксуватимуть перевищення встановлених обмежень швидкості рух. Перелік доріг, де запрацюють додаткові камери: У Львові: вул. Любінська, 89, напрямок спрямування приладу вул. Бабія

вул. Богданівська, 44, напрямок спрямування приладу вул. Пластова

вул. Кульпарківська, 93, напрямок спрямування приладу вул. Городоцька

вул. Кульпарківська, 64-А, напрямок спрямування приладу вул. Садова Львівська область: на 62 км+177 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Мостиська

на 648 км+242 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дубина

на 58 км+876 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 617 км+024 автодороги М-06 напрямок спрямування приладу с. Дуліби

на 16 км+281 автодороги М-10 напрямок спрямування приладу с. Страдч

на 13 км+317 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 71 км+630 автодороги М-11 напрямок спрямування приладу м. Львів

на 433 км+537 автодороги Н-09 напрямок спрямування приладу м. Львів

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