У Дніпрі СБУ припинила виробництво підроблених ліків на 5 млн грн

Продукцію реалізовували через підконтрольні зловмисникам аптеки і лікарні

СуспільствоАндрій Стець, 20 листопада2370

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СБУ в Дніпрі заблокувала виробництво і збут підроблених ліків на 5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що затримані готували в великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості.

Продукцію реалізовували через підконтрольні зловмисникам аптеки і лікарні. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили фальсифікату на 5 млн грн.

фото СБУ

На цей момент проводиться розслідування за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів) КК.

Нагадаємо, в листопаді цього року ВР ввела кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків, від 5 років до довічного позбавлення волі. За прийняття відповідного законопроєкту №1152-1 за основу і в цілому проголосували 363 депутати при мінімально необхідних 226.

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