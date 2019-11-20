У Дніпрі СБУ припинила виробництво підроблених ліків на 5 млн грн

СБУ в Дніпрі заблокувала виробництво і збут підроблених ліків на 5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що затримані готували в великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості.

Продукцію реалізовували через підконтрольні зловмисникам аптеки і лікарні. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили фальсифікату на 5 млн грн.

фото СБУ

На цей момент проводиться розслідування за ч. 2 ст. 321-1 (фальсифікація лікарських засобів) КК.

Нагадаємо, в листопаді цього року ВР ввела кримінальну відповідальність за злочини, пов'язані з фальсифікацією ліків, від 5 років до довічного позбавлення волі. За прийняття відповідного законопроєкту №1152-1 за основу і в цілому проголосували 363 депутати при мінімально необхідних 226.