У Донецьку п’яний бойовик кинув молоток у спостерігачів ОБСЄ

СуспільствоВолодимир Пиріг, 14 червня5270

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У Донецьку у членів патруля СММ ОБСЄ п'яний бойовик кинув молоток, йдеться у звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ за 12 червня.

«Коли патруль СММ перебував на блокпості збройних формувань у мікрорайоні Трудівські в Петровському районі Донецька (непідконтрольний уряду, 15 км у південно-західному напрямку від центру Донецька), чоловік в одязі військового типу, який був, вочевидь, в стані алкогольного сп’яніння, кинув молоток в напрямку членів патруля місії», – зазначили в СММ.

За їхніми словами, молоток пролетів над головами спостерігачів і впав приблизно в двох метрах від двох припаркованих автомобілів СММ, а нетверезий чоловік залишив місце пригоди.

«Після цього член збройних формувань із розташованого поблизу блокпосту вибачився перед спостерігачами за поведінку цього чоловіка», – повідомили також спостерігачі.

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