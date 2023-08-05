Жінка отримала забійні садна по всьому тілу

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області 3 серпня звільнив від кримінальної відповідальності мешканця Дрогобича Тараса Д., який побив свою вагітну дружину. Причиною стало примирення з потерпілою. Згідно з інформацією Єдиного реєстру судових рішень, чоловік працює старшим диспетчером Львівського AT «Укргазвидобування». Раніше Тараса Д. не притягували до кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 30 червня 2023 року, приблизно о 22:00, Тарас Д. був п'яним та почав сваритися з дружиною. «Підійшов до своєї вагітної дружини й скориставшись фізичною перевагою, схопив її за плечі та повалив на диван на спину. Після цього кулаками та долонями почергово завдав приблизно десять ударів по голові та обличчі. Коли жінка піднялась з дивану, чоловік наздогнав її у коридорі, схопив рукою за шию та штовхнув. Потерпіла упала на спину. Коли жінка лежала на підлозі, чоловік умисно кулаками та долонями завдав приблизно десять ударів по голові та обличчі», – йдеться в ухвалі суду.

Згодом, як йдеться у матеріалах справи, чоловік ногою завдав п'ять дарів по передпліччі та попереку. Жінка отримала множинні забійні садна по всьому тілу. У суді зазначили, що травми належать до легкого ступеня тяжкості. Проте Тарас Д. подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, оскільки він помирився з дружиною.

Суд не заперечує, що чоловік вчинив злочин. Однак згідно зі ст. 46 Кримінального кодексу, людину, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, можуть звільнити від відповідальності, якщо вона помирилась з потерпілим.

«Потерпіла клопотання підтримала, оскільки примирилась з обвинуваченим. Вона також просила закрити справу», – зазначили в ухвалі суду.

Додамо, що справу розглядав суддя Андрій Хомик. Впродовж семи днів з оголошення ухвали можна подати апеляційну скаргу до Львівського апеляційного суду.