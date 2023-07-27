Галицький районний суд Львова визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків львів’янина, який вчиняв насильство щодо свого малолітнього сина, зокрема душив дитину. Обвинуваченому призначили дрібний штраф – 340 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у липні 2023 року, наприкінці червня чоловік вчинив психологічне та фізичне насильство щодо свого малолітнього хлопця – душив його, а також притискав до стіни, тримаючи за руки. У матеріалах справи не вказано вік хлопчика, однак малолітньою вважається дитина віком до 14 років.

Поліція склала на чоловіка протоколи про вчинення насильства у сім’ї та невиконання батьківських обов’язків.

З судового реєстру відомо, що чоловік розлучився із своєю дружиною у 2018 році, у шлюбі у них народився один син. Згодом жінка подавала до суду про стягнення аліментів. У 2018 році на чоловіка також складали протокол, бо він у нетверезому стані лаявся до перехожої у Львові жінки, однак тоді суд зробив йому усне зауваження.

На розгляд справи про вчинення домашнього насильства щодо свого сина обвинувачений не прийшов. Справу розглянула суддя Людмила Мироненко, яка оштрафувала його на 340 грн, а також зобов’язала сплатити судовий збір у розмірі 537 грн. На постанову ще може бути подана апеляція.