У Дрогобичі чоловік випав із горища будинку

У Дрогобичі 50-річний чоловік загинув після падіння з горища закинутого будинку. Поліція підозрює, що під час конфлікту його штовхнула 51-річна знайома. Про це 20 серпня повідомила поліція Львівської області.

Подія сталася 15 серпня близько 22:00 на вул. Івасюка. За попередніми даними слідства, на горищі закинутого будинку перебували 51-річна мешканка Дрогобицького району та її 50-річний знайомий із Самбірського району.

Обоє перебували у стані алкогольного сп’яніння. Між ними виникла словесна суперечка, під час якої жінка, за версією правоохоронців, обома руками штовхнула чоловіка. Він втратив рівновагу, випав через відчинені двері горища та впав на землю біля будинку. Чоловік отримав численні тяжкі травми, від яких помер.

Жінці загрожує до 10 років за смерть знайомого у Дрогобичі / Фото поліції

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Оперативники та слідчі Дрогобицького районного відділу поліції встановили обставини події. Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

До слова, поліцейські затримали у Львові 49-річного підозрюваного у вбивстві 46-річної жінки в лісопосадці на вул. Золотій, що сталося в четвер, 13 серпня. Під час раптової суперечки чоловік витягнув шнурівку з кросівка та задушив жінку.