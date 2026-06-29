У лікарні підраховують збитки

У ніч з 28 на 29 червня у Дрогобичі невідомий вандал пошкодив майно Дрогобицької міської лікарні №1 на вул. Шептицького. За попередніми висновками, з медзакладу нічого не вкрали, але понищили майно, компʼютери лікарів та щось шукали у документах. Обставини зʼясовує поліція.

«Невідомі особи у нічну пору доби проникли в приміщення амбулаторного підрозділу онкологічної та гінекологічної допомоги, а також в урологічне відділення й пошкодили майно в кабінетах. Факт зловмисних дій виявили безпосередньо працівники відділень, які зранку, 29 червня, прийшли на роботу. Зокрема, за словами медичних фахівців, у більшості кабінетів онкології були пошкоджені дверні рами та замки», – написали на фейсбук-сторінці лікарні 29 червня.

За інформацією адміністрації лікарні, у кабінетах перерізані кабелі від робочих комп’ютерів та інтернету, перериті шухляди робочих столів медиків, понищені оглядові кушетки, перегородки в кабінетах тощо.

Гендиректор лікарні Андрій Коцюба у коментарі ZAXID.NET повідомив, що це амбулаторне відділення, в якому немає охорони, але встановлені камери. Згідно із відео, у лікарню проник один чоловік. Відеозапис вже передали поліції, яка встановлює особу зловмисника.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вандал нічого не вкрав – ні з оргтехніки, ні з ліків, лише завдав шкоди майну. Суму матеріальних збитків у лікарні ще підраховують. Попри цей інцидент, відділення продовжує працювати у штатному режимі, а медперсонал надає допомогу важким пацієнтам. Андрій Коцюба додав, що у лікарні хочуть збільшити кількість камер, їх встановлюють і на інших відділеннях.

Тим часом слідчі проводять розслідування. Як розповіли ZAXID.NET у поліції, слідчо-оперативна група вивчає записи з камер відеоспостереження та встановлює причетних, а також вирішує питання про правову кваліфікацію інциденту.

Перша міська лікарня є кластерним закладом регіону, там надають невідкладну стаціонарну допомогу мешканцям Дрогобицької громади та навколишніх міст.