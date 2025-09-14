Тіло рятувальники діставали за допомогою човна

У суботу, 13 вересня, у пожежній водоймі на Львівщині втопився чоловік. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився близько 20:55 у Дрогобичі. У пожежній водоймі, на вул. Гайдамацькій, втопився 64-річний місцевий мешканець.

Рятувальниками ДСНС за допомогою човна дістали тіло потопельника на поверхню та передали співробітникам Нацполіції. Обставини події встановлюють.