У Дрогобичі вандали пошкодили пам'ятні таблички на честь зниклих безвісти захисників

У Дрогобичі вандали пошкодили пам’ятні таблички на честь полонених і зниклих безвісти українських захисників. Пам’ятні знаки на вул. Шептицького обмалювали фарбою лише через два дні після встановлення.

У Дрогобицькій міській раді уточнили, що йдеться про дві таблички. Інші пам’ятні знаки, зокрема у міському парку, не постраждали. Пошкодження виявили вранці 10 вересня. У коментарі ZAXID.NET представниця міського відділу підтримки захисників та членів їхніх сімей Мар’яна Бечкало розповіла, що 8 вересня у Дрогобичі та Стебнику встановили загалом 20 таких табличок.

Пам’ятні знаки розмістили на лавках до 935-ї річниці Дрогобича. На них викарбували написи: «Тут міг би сидіти той, кого ми чекаємо додому» та «Тут міг би сидіти наш Захисник. Ми чекаємо його повернення».

Ініціативу реалізував міський відділ підтримки захисників та членів їхніх сімей спільно з родинами полонених і зниклих безвісти військових.

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«Для нас це не просто таблички. Це пам’ять про людей, які захищали Україну, а сьогодні перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Особливо боляче бачити, що пам’ятні знаки пошкодили практично одразу після встановлення», – зазначила Мар’яна Бечкало.

За її словами, обидві пошкоджені таблички, попередньо, можна відновити. Організатори оцінюють характер пошкоджень і суму збитків. Пам’ятні знаки обіцяють відновити найближчим часом.

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма назвав інцидент актом вандалізму та зневагою до українських захисників і їхніх родин.

«За кожним воїном, який зник безвісти, стоїть родина, яка щодня чекає на повернення свого рідного. Такі пам’ятні місця мають бути недоторканними», – заявив Тарас Кучма.

Оновлено. Згодом у поліції Львівщини повідомили, що встановили причетну до пошкодження табличок. Нею виявилася 58-річна мешканка Дрогобицького району.

На жінку склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає штраф, громадські або виправні роботи чи адміністративний арешт на строк до 15 діб.