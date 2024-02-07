За фактом забруднення довкілля поліція розслідує кримінальне провадження

У Дрогобицькому районі на Львівщині виявили незаконний могильник птиці та відходів з неї. За цим фактом поліція розслідує кримінальне провадження.

Як розповіли в Держекоінспекції Львівщини, у рамках кримінального провадження працівники інспекції взяли участь у проведенні огляду незаконного могильника птиці та відходів їх життєдіяльності на території Дрогобицького району.

«Під час проведення обстеження земельної ділянки з метою встановлення можливого негативного впливу на земельні ресурси фахівцями відділу інструментально-лабораторного контролю інспекції відібрано проби ґрунту для дослідження на вміст в них забруднюючих речовин. За допомогою геодезичного приладу здійснено обміри території», – повідомили в Держекоінспекції.

На місці скотомогильника провели слідчі дії (фото Держекоінспекції)

Більше подробиць не розголошують через проведення розслідування. Як видно з оприлюднених фото, могильник птиці виявили у полі поблизу ферми. Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська обласна прокуратура.