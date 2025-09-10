ДТП сталася на автодорозі Львів - Ужгород, поблизу села Мельничне

У вівторок, 9 вересня, на Львівщині трапилася ДТП з чотирма постраждалими. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

ДТП трапилася близько 12:15, на автодорозі Львів - Ужгород, поблизу села Мельничне. Зіткнулися автомобіль BMW X3, під керуванням 30-річного мешканця села Лосинець, та автомобіль Mazda CX7, яким керувала 27-річна мешканка села Заріччя.

Внаслідок ДТП травмувалися чотири людини. Серед них – шестирічна дитина. Їх госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.