Василь Антонюк очолює Дубно з 2010 року

Увечері в неділю, 30 листопада, у Дубні невідомий чоловік кинув пляшку з вибуховою сумішшю на подвір’я будинку, де проживає місцевий посадовець. Займання не сталося, тож ніхто не постраждав. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

За інформацією правоохоронців, 1 грудня близько 00:40 їм надійшов виклик від 66-річної власниці оселі, яка повідомила, що невідомий кинув скляну пляшку з легкозаймистою речовиною на територію її подвірʼя.

Після падіння пляшка з вибуховою сумішшю не загорілася (фото поліції)

На місце події прибули слідчо-оперативна група та кінолог зі службовою собакою, які зібрали докази. Поліція також організувала посилене патрулювання та здійснює подворові обходи для встановлення зловмисника.

Правоохоронці не уточнюють, хто саме проживає у будинку, де стався інцидент. Проте, за інформацією «Суспільного», йдеться про міського голову Дубна Василя Антонюка. Посадовець підтвердив, що у його двір кинули дві пляшки з «коктейлем Молотова». На момент події він перебував удома разом із дружиною.

На запитання, з чим може бути пов’язана атака, Антонюк зазначив: «Цього не скажу детально, але в принципі – земля і політика». Він також підтвердив, що раніше отримував погрози.

За фактом хуліганства слідчі розпочали розслідування за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Поліція закликає жителів Дубна повідомляти будь-яку інформацію, що може допомогти слідству: за телефоном 050-032-72-34 або 102. Анонімність гарантують.

Додамо, що 69-річний Василь Антонюк очолює Дубно з 2010 року і був переобраний на місцевих виборах 2020 року, отримавши понад 59% голосів. У листопаді в мера стався конфлікт із начальницею міського управління освіти Наталією Іваницькою через відсутність опалення у дитсадку №7. Посадовиця заявила, що міський голова нібито штовхнув її під час суперечки, і звернулася до поліції. Антонюк цю інформацію заперечив і назвав звинувачення вигаданими.