У Феодосії уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами

У ніч на понеділок, 6 жовтня, безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Під ударом опинився аеродром «Саки» та нафтобаза у Феодосії. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер».

За даними каналу, спершу вибухи пролунали поблизу аеродрому «Саки» в Новофедорівці. А згодом стало відомо про атаку БпЛА у Феодосії, Євпаторії та в районі села Андріївка, поруч із яким розташований аеродром «Кача».

Згодом стало відомо, що у Феодосії зафіксували влучання по одній з найбільших нафтобаз на півострові. Ймовірно, уражено резервуари з пально-мастильними матеріалами.

Feodosia, Crimea, locals report that an oil depot was attacked pic.twitter.com/hpbG5TYtca — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 5, 2025

«Яскраво горить нафтоналивний термінал, найбільший в окупованому Криму. Раніше нафтобазу атакували багато разів, і після попередніх ударів із 34 резервуарів цілими залишилися лише 22. А тепер цілих буде ще менше», – йдеться у повідомленні.

Міноборони Росії зазначає, що протягом ночі ППО нібито ліквідувала 40 безпілотників над Кримом.

Нагадаємо, у неділю, 5 жовтня, пізно ввечері стало відомо, що у Бєлгороді в Росії зникло світло у низці районів після атаки на місцеву ТЕЦ. Крім цього, в ніч на понеділок, 6 жовтня, у місті Клинці в Брянській області спалахнула масштабна пожежа на місцевій теплоелектростанції.