По підстанції «Луч» в Бєлгороді було завдано удару

У неділю, 5 жовтня, пізно ввечері стало відомо, що у Бєлгороді в Росії зникло світло у низці районів після атаки на місцеву ТЕЦ. Про це повідомили російські телеграм-канали та губернатор Бєлгородської області В’ячєслав Гладков.

Росіяни стверджують, що по підстанції «Луч» в Бєлгороді було завдано ракетного удару. Після цього у місті зафіксували перебої зі світлом, водопостачанням та інтернетом.

Гладков уточнив, що світло зникло у більшості районів Бєлгорода та у кількох населених пунктах області. За його словами, внаслідок обстрілу зафіксовані суттєві пошкодження електропостачання в 7 муніципальних утвореннях. Без електроенергії залишилися майже 40 тис. жителів.

Гладков додав, що на місцях пошкоджень працюють аварійні бригади, обсяг робіт великий.

Крім цього, в ніч на понеділок, 6 жовтня, у місті Клинці в Брянській області спалахнула масштабна пожежа на місцевій теплоелектростанції. За словами очевидців, перед виникненням вогню у районі ТЕЦ пролунав потужний вибух. Росіяни повідомляли про перебої з електроенергією у місті.

Нагадаємо, 28 вересня у Бєлгороді також фіксували блекаут. Того дня після вибухів у місті зникли електроенергія та водопостачання.