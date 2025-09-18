Благоустрій розв'язки обійдеться бюджету міста у 100 тис. грн

Дружина заступника міського голови Івано-Франківська Олександра Левицького виграла тендер на благоустрій та озеленення кільцевої розв’язки вартістю 100 тис. грн.

Закупівлю послуги з благоустрою-озеленення кільцевої розв'язки на перехресті вулиць Довга-Берегова-Північний бульвар Департамент інфраструктури Івано-Франківської міської ради провів без використання електронної системи. Ольга Юркевич стала єдиним учасником торгів і перемогла з пропозицією 99,8 тис. грн. За умовами договору, укладеного 16 вересня, Ольга Юркевич має завершити роботи до кінця 2025 року.

За інформацією НАЗК, Ольга Юркевич є дружиною заступника міського голови Івано-Франківська Олександра Левицького. ФОП з основним видом діяльності «відтворення рослин» вона зареєструвала у листопаді 2023 року. У 2024 році Ольга Юркевич надала послуги міській раді з висадження кущів на 12,3 тис. грн.

Олександр Левицький упродовж чотирьох каденцій є депутатом Івано-Франківської обласної ради від ВО «Батьківщина». Заступником Руслана Марцінківа Левицький працює з 2015 року.