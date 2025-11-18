У мерії вважають, що зробити пандус коротшим неможливо, адже це порушення безпеки та законодавства

В Івано-Франківську виник скандал через встановлення пандуса у дворі багатоквартирного будинку по вул. Івана Мирона, 1а. Мешканці багатоповерхівки зупинили роботи, вважаючи, що конструкція займе значну частину подвір’я та заблокує під’їзд рятувальної техніки.

Про інцидент 17 листопада повідомив заступник міського голови Івано-Франківська Михайло Смушак. За словами посадовця, пандус встановлюють для дитини з інвалідністю, яка мешкає у будинку.

«Щоб дитина могла виходити з дому, потрібно встановити пандус. Безпечний. Відповідний усім нормам. Але частина мешканців будинку виступили категорично проти й заборонили працівникам виконувати роботи по його встановленню», – написав Михайло Смушак у фейсбуці.

Заяву проти встановлення пандуса підписали жителі близько десяти квартир багатоповерхівки вул. Івана Мирона, 1 а. За їх словами, будинок, збудований у 1971 році, не має конструктивних рішень передбачених для сучасних вимог доступності, проте встановлення 9-метрового пандуса займе значну частину прибудинкової території, створить небезпеку та перешкоджатиме руху аварійної та рятувальної техніки.

«Вимагаємо зупинити виконання будь-яких будівельно-монтажних робіт до завершення експертиз і перевірок. Ми не заперечуємо необхідність забезпечення доступності, але наполягаємо на законному рішенні, яке не порушує прав і безпеки мешканців», – йдеться у заяві франківців до керівництва міста.

Михайло Смушак зазначив, що зробити пандус коротшим неможливо, адже це порушення безпеки та законодавства.

«Ми розробили максимально компактне рішення, яке взагалі можливе у цьому маленькому дворику: ухил 1:10, платформа – 60 см, довжина пандуса – 6 метрів. Пандус має забезпечити постійний, безперешкодний доступ – це не підлягає обговоренню. Тобто “зробіть коротшим” – означає: поруште ДБН, зробіть небезпечно і незаконно. Ми цього робити не будемо», – сказав посадовець.

Мешканці багатоповерхівки пообіцяли розблокувати зведення пандуса після отримання проєктної документації, експертного звіту щодо відповідності ДБН, рішення про виділення грошей з бюджету, договорів з підрядником, а також технічного обґрунтування встановлення конструкції саме таких параметрів.