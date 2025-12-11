Руслан Грохольський не визнав своєї вини, зазначивши, що не пам’ятає таких подій

Івано-Франківський міський суд визнав місцевого мешканця Руслана Грохольського винним у неодноразових неправдивих повідомленнях про підготовку вибуху критично важливих об’єктів інфраструктури та призначив йому два роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 4 грудня, 14 квітня 2024 року о 17:59 обвинувачений повідомив про замінування приміщення вокзалу в Івано-Франківську, а о 20:20 – місцевих судів. Через це роботу установ припинили, правоохоронці не знайшли вибухових пристроїв.

Під час судового засідання Руслан Грохольський не визнав своєї вини, зазначивши, що не пам’ятає таких подій. Суд заслухав свідків – представників «замінованих» установ, які підтвердили обставини інциденту, та ознайомився з результатами експертизи. Зокрема, експертиза встановила, що голос та мовлення у фонограмі належить обвинуваченому.

Також судом враховано, що прикарпатець має інвалідність III групи та ознаки легкої розумової відсталості з вираженими емоційно-вольовими розладами й під час інциденту не повною мірою міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. Хоча примусових заходів медичного характеру не потребує.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Руслана Грохольського винним у неодноразових неправдивих повідомленнях про підготовку вибуху критично важливих об’єктів інфраструктури і призначив йому 2 роки позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.