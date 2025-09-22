Аварія сталася на вул. Олександра Довженка

В Івано-Франківську на вул. Олександра Довженка 39-річний водій BMW X5 на смерть збив місцеву мешканку, що переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 22 вересня, аварія сталася напередодні. За кермом автівки був мешканець обласного центру.

Жінка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу

«39-річний водій BMW вчинив наїзд на 84-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. В результаті аварії жінку з отриманими травмами доставили до лікарні, де вона померла. Водія перевірили на стан алкогольного сп’яніння – тверезий», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.