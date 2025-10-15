Клірик відправляє російським військовим їжу, автомобілі і тепловізори

Івано-Франківський міський суд визнав настоятеля Свято-Никольської церкви російського міста Мосальськ Владислава Берегового винним у посяганні на територіальну цілісність України та пособництві державі-агресору і призначив йому 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Вирок винесли 7 жовтня. Уродженця Києва, який нині живе в Росії, судили заочно. Упродовж 2022-2023 років Владислав Береговий, керуючи молодіжним відділом Пісочинської єпархії РПЦ, під час богослужінь проводив регулярні збори фінансової, медичної і технічної допомоги для регулярних підрозділів ЗС РФ та незаконних збройних формувань «ДНР» і «ЛНР».

Колишній клірик УПЦ МП відправляв на фронт російським військовим автомобілі, тепловізори, рації, пристрої для безшумної стрільби тощо. Паралельно, у своєму телеграмі розповідав підписникам, як веде ідеологічну боротьбу проти «розкольницької» помісної української церкви та виступає за продовження підпорядкування УПЦ московському патріархату Російської православної церкви.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Тринчук визнав Владислава Берегового винним у посяганні на територіальну цілісність України та пособництві державі-агресору і призначив йому 12 років ув’язнення з конфіскацією майна і позбавленням права 15 років обіймати посади в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. На вирок можуть подати апеляцію.