Поліція півтора року розлідувала справу про замах на вбивство судді

Івано-Франківські поліцейські затримали чоловіка, який у серпні 2020 року намагався вбити суддю Богородчанського районного суду. Олег Шишко розслідував кримінальну справу, у якій фігурував підозрюваний. Щоб відтермінувати винесення вироку суддею та залякати свідків, чоловік разом із спільником заклали в гаражі судді вибухівку, проте вона не спрацювала.

Про затримання підозрюваного у спробі вбити суддю Богородчанського районного суду Олега Шишка у вівторок, 21 грудня, повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області.

Слідчі з'ясували, що на розгляді у судді перебував обвинувальний акт за вчинення тяжких злочинів групою осіб, серед яких був і підозрюваний. «Правопорушник, розуміючи що йому загрожує позбавлення волі на тривалий строк, вирішив фізично усунути суддю від виконання функцій правосуддя - вбити його. Так він намагався відтермінувати винесення вироку та залякати інших суддів, які розглядатимуть справу», – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури.

Для того, щоб вбити суддю, вночі з 9 на 10 серпня, чоловік із спільником закріпили перед гаражем судді розтяжку з гранатою «Ф-1», яка повинна була вибухнути під час відкриття гаражних ролетів. Однак вибухівка не спрацювала. За інформацією прокуратури, наразі вирішується питання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.