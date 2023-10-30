У французьких маєтках олігарха пройшли обшуки

У Франції правоохоронці заарештували підсанкційного російського олігарха та співвласника «Альфа-Груп» Алєєксєя Кузьмічова. Суд у Франції взяв росіянина під варту, повідомила у понеділок, 30 жовтня, французька газета Le Monde із посиланням на джерела у суді.

Вранці 30 жовтня пройшли обшуки у маєтку олігарха на курорті Сен-Тропе. Також національна фінансова прокуратура Франції підтвердила обшуки у приватному особняку Кузьмічова у Парижі.

Російського олігарха затримали та висунули звинувачення у шахрайстві, а також порушенні санкцій Євросоюзу. Зазначимо, співвласник «Альфа-Груп» перебуває під санкційними обмеженнями з березня 2022 року.

«Європейські санкції теоретично забороняють присутність осіб на європейській території, але джерело, близьке до олігарха, вказує Le Monde, що пан Кузьмічов уже перебував у Франції на момент його додавання до санкційного списку», – повідомило видання.

На скільки Алєксєя Кузьмічова взяли під варту та чи є в нього можливість внесення застави, наразі невідомо.

Зазначимо, Кузьмічов є основним акціонером «Альфа-Груп», до якого входить спонсор війни та один із найбільших платників податків «Альфа-банк». У Євросоюзі вважають олігарха одним із найбільш впливових росіян, який також наближений до російського президента Владіміра Путіна. Статки Кузьмічова оцінюються приблизно у 6,5 млрд доларів, без урахування конфіскованої у 2022 році яхти, пришвартованої на півдні Франції.