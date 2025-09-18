Десятитисячні мітинги пройшли у низці міст Франції

У четвер, 18 вересня, по всій Франції пройшли стотисячні демонстрації, організовані профспілками. Учасники протестів вимагають в уряду переглянути рішення про скорочення бюджету, повідомило France 24.

За підрахунками профспілки «Загальна конфедерація праці» (CGT), проти урядової політики та безпосередньо уряду вийшли на демонстрації понад мільйон людей. Влада ж заявила про 500 тис. протестувальників.

Лише в Парижі, за даними місцевої поліції, на вулиці вийшли 50 тис. мітингарів. Десятки тисяч людей також протестували в Марселі та Ліоні. Під час протестів лунали гасла з вимогою скасувати урядові плани щодо скорочення бюджету.

Зазначається, що люди також виступили проти скорочення держпослуг, реформи страхування на випадок безробіття, а також заморожування соціальних виплат. Зазначається, що робота держустанов у Франції порушена, по всій країні до початкових шкіл прийшла лише третина від усіх вчителів. За даними міністерства державної служби Франції, понад 10% усіх держслужбовців країни оголосили страйк.

Через протести в Парижі порушена робота метро, по всій країні уповільнений рух транспорту. Крім того, у Франції впало виробництво електроенергії обсягом, що еквівалентний потужності чотирьох ядерних реакторів.

Медіа повідомили, що під час протестів у місті Нант спалахнули сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ. У Ліоні серед протестувальників є поранені. Загалом за напади на поліцію затримали понад 180 людей.

Зазначимо, протести у Франції тривають через рішення попереднього уряду Франції скоротити бюджет приблизно на 44 млрд євро, щоб зменшити держборг країни. Після жорсткої критики з боку профспілок та опозиційних партій тодішній прем’єр-міністр Франсуа Байру отримав вотум недовіри та подав у відставку, розпустивши Кабмін.

На місце Байру Макрон призначив колишнього міністра оборони Себастьєна Лекорню. 10 вересня, коли той заступив на посаду, у Франції відбулися протести під гаслом «Заблокувати все».