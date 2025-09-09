Себастьєн Лекорню став сьомим прем'єром з моменту приходу до влади Макрона у 2017 році

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок, 9 вересня, призначив ексміністра оборони Себастьєна Лекорню новим премʼєр-міністром. Про це повідомила газета Le Monde.

39-річний Лекорню став сьомим прем'єром з моменту приходу до влади Макрона у 2017 році і п'ятим за останні три роки. Як зазначають у виданні, рішення було ухвалене на тлі загострення політичної кризи та невдалих спроб попереднього уряду затвердити бюджет. Лекорню обере кандидатів у свій уряд та представить їх президенту лише після консультацій з партіями у парламенті.

Відзначимо, що у Франції президент призначає премʼєр-міністра без ухвалення цього рішення парламентом країни, але парламент у будь-який момент може подати на голосування рішення щодо вотуму недовіри до уряду.

Лекорню приєднався до центристського руху Макрона перед його першим президентським терміном у 2017 році. 20 травня 2022 року його призначили міністром оборони. На посаді він підтримував переозброєння Франції та військову підтримку і співпрацю з Україною.

Лекорню написав у соцмережі Х, що Макрон доручив йому сформувати уряд із чітким напрямком діяльності: захист незалежності та могутності, служіння французькому народу та політична й інституційна стабільність для єдності країни.

Попередній голова уряду Франції Франсуа Байру подав президенту заяву про відставку 9 вересня після того, як парламент провалив голосування за вотум довіри його уряду.

Перед цим, 4 грудня 2024 року, парламент Франції виніс уряду прем’єр-міністра Мішеля Барньє вотум недовіри.