Танкер Boracay наразі стоїть на якорі поблизу Сен-Назера

Франція розслідує ймовірне порушення з боку нафтового танкера Boracay під прапором Беніну. Про це у вівторок, 30 вересня, повідомило агентство Reuters з посиланням на Військово-морські сили Франції.

MarineTraffic відстежив, що танкер Boracay із сирою нафтою вийшов з російського порту Приморськ 20 вересня. Він пройшов через Балтійське море та над Данією, а потім увійшов до Північного моря й пройшов на захід через Ла-Манш.

Судно перебувало під супроводом французького військового корабля після того, як він обійшов північно-західний край Франції, а потім змінив курс і попрямував на схід до французького узбережжя. Наразі він стоїть на якорі поблизу Сен-Назера. Розслідування було розпочато після того, як екіпаж не надав доказів національності судна та не виконав наказів.

«Після підозри у порушенні правил судном Boracay було подано звіт до відповідної прокуратури в Бресті. Розслідування триває», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що Британія та ЄС запровадили окремі санкції проти нього в жовтні 2024 року та лютому 2025 року. Тоді ЄС заявив, що судно було пов'язане з транспортуванням російської нафти та нафтопродуктів. При цьому екіпаж судна використовував ризиковані методи судноплавства. Британія ж наголошувала, що судно було залучено до діяльності, метою або наслідком якої є дестабілізація України.

Нагадаємо, 7 вересня, німецькі спецпідрозділи поліції провели масштабну операцію проти російського вантажного судна Scanlark, яке рухалося Кільським каналом.