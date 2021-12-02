У четвер, 2 грудня, в Гарнізонному храмі Петра й Павла у Львові урочисто відкрили майже 300-літні фрески авторства Франциска Екштайна. Їх почали реставрувати у 2015 році.

Чеський художник створив фрески ще у 1740 році, а реставратори з України та Польщі під керівництвом професора Краківської академії мистецтв Павела Болінського відновлювали твори.

«Все починалося із наукових досліджень, зокрема, температурно-вологісного режиму. Потім ми підклеювали фрагменти, відтак тонували зображення. Самі фрески виглядають химерно, їхня анатомія викривлена, але автор знав, що вони спостерігатимуться знизу – із висоти 28 метрів все стає на свої місця», – розповідає реставраторка Леся Гануляк.

Відкриттям творів Екштайна костел почав святкувати 10 років з моменту свого відновлення. Настоятель Гарнізонного храму о. Тарас Михальчук зазначає: релігійна споруда – одна з останніх, що відкрились в Україні після радянської влади. Перша «вільна» молитва тут залунала лише у 2011 році, а до цього часу у храмі було книгосховище із понад трьома мільйонами примірників.

«Скептики прогнозували: вивіз триватиме щонайменше 5 років. Ми вклалися у 3 місяці. Тоді місцева влада відшукала вдвічі більше приміщення на вулиці Авіаційній, 1. Колись там була військова частина, яку розформували. Туди й вивезли книги», – розповідає він.

Зазначимо, постати зовсім оновленим Гарнізонний храм має навесні. До того моменту будуть чепурити його фасад, відтак знімуть риштування. Тоді перехожі зможуть насолоджуватись красою костелу сповна.

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