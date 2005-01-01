У горах біля Яремче другий день поспіль не можуть знайти заблукалого туриста

Гора Хом'як (ілюстративне)

В Івано-Франківській області другий день поспіль шукають туриста, який у сутінках самостійно вирішив піднятися на гору Хом'як. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Як зазначається, 23 грудня о 17:30 в Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час сходження на гору Хом'як заблукав житель Івано-Франківська, який, незважаючи на настання темного часу доби, вирішив самостійно піднятися на вершину гори. Чоловік з друзями тимчасово проживали в селі Поляниця Яремчанської міськради.

Рятувальники разом з родичами і друзями туриста в складі двох пошукових груп обстежили підніжжя гори Хом'як з боку гори Женець, пройшли за маршрутом руху туристів від села Поляниця до вершини гори Хом'як і спустилися з вершини в напрямку долини Баранина. Також обстежили прилеглі лісові галявини, масиви вниз по серпантину. Чоловіка не знайшли, зв'язок з ним відсутній.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. До пошуків туриста від управління ДСНС області залучили 15 чоловік на трьох одиницях техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сколівщині рятувальники знайшли трьох заблукалих лижників.