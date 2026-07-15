Проїзний потрібно валідувати під час кожної поїздки

В Івано-Франківську із середи, 15 липня, власники транспортної картки «Галка» можуть перевести її в режим «Проїзний на 30 днів». Сервіс працюватиме у тестовому режимі до 31 серпня.

Як повідомили у КП «Електроавтотранс», новація доступна як для звичайної, так і для студентської «Галки».

«Нову картку купувати не потрібно. Використовується ваша чинна картка – потрібно лише змінити режим її роботи. Онлайн це доступно через Portmone і Приват 24 – послуга “Зміна режиму картки”», – зазначили у комунальному підприємстві Івано-Франківської міськради.

Щоб перейти на проїзний, треба поповнити картку «Галка» на 750 грн (600 грн – студентська). Активація відбувається у валідаторі. Після зміни режиму, картку слід піднести до валідатора та утримувати 5–6 секунд, поки не з’явиться зелена галочка з повідомленням про успішну активацію.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Проїзний потрібно валідувати під час кожної поїздки. Навіть коли він оплачений, право на проїзд підтверджується лише успішною валідацією у транспорті.

Щоб повернутися до разових поїздок, треба скористатися послугою «Зміна режиму картки» та поповнити «Галку» мінімум на 40 грн. Проїзний продовжить діяти до завершення своїх 30 днів, залишок на картці зберігається і його можна використати для наступних поїздок.

Нагадаємо, з 16 квітня 2026 року вартість проїзду в автобусах та тролейбусах Івано-Франківська зросла до 25 грн. Водночас проїзд із «Галкою» складає 15 грн (студентська картка – 12 грн).