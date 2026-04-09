Вартість проїзду в автобусах та тролейбусах становитиме 25 грн

В Івано-Франківську вдруге за місяць підвищили тарифи на проїзд у міському транспорті. Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради в середу, 8 квітня.

Вартість проїзду в автобусах та тролейбусах Івано-Франківська зросте до 25 грн. Нові тарифи почнуть діяти з 16 квітня:

картка «Галка» – 15 грн;

студентська картка «Галка» – 12 грн;

банківська або інша безконтактна оплата – 20 грн;

готівкою у водія – 25 грн.

Вартість транспортної картки «Галка» складатиме 55 грн, тариф на безлімітні поїздки упродовж 30 днів з цією карткою – 750 грн, а зі студентською «Галкою» – 600 грн.

Нагадаємо, тарифи на проїзд в автобусах і тролейбусах Франківська переглядали у червні 2024 року. Тоді вони зросли на 50%.

У березні 2026 року виконком Івано-Франківської міськради затвердив тимчасовий тариф у розмірі 20 грн, зазначивши, що він діятиме до 15 квітня 2026 року і залежатиме від ситуації на ринку пального й енергоносіїв.