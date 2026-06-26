Військовослужбовця, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати не вдалося

У Харкові під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних стався напад на військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Внаслідок інциденту один військовий загинув, ще один отримав поранення. Про це у п’ятницю, 26 червня, повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

За даними центру комплектування, інцидент стався під час виконання службових обов’язків. Після того як старший групи оповіщення представився громадянину, той раптово напав на військовослужбовців і застосував ніж.

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Унаслідок нападу двоє військових отримали поранення. Одного з них прооперували, наразі він перебуває в лікарні. Іншого військовослужбовця, попри проведені реанімаційні заходи, врятувати не вдалося – він помер від численних ножових поранень.

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У дописі зазначають, що після нападу підозрюваний утік, його розшукують правоохоронці.

Нагадаємо, 18 червня правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв по будівлі ТЦК та СП у Летичеві. Зловмисником виявився 31-річний місцевий житель.