У Харкові СБУ затримала завербованого Росією шпигуна

У четвер, 10 січня, співробітники СБУ затримали харків’янина, завербованого спецслужбами Російської Федерації. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що під час поїздки до Росії з метою працевлаштування, співробітник однієї із державних наукових установ Харкова був завербований ворожою спецслужбою.

«За грошову винагороду чоловік погодився здійснювати збір інформації про місця дислокації військових частин на території регіону, їх належність до певного роду військ, персональні дані військовослужбовців ЗСУ та місця їхньої служби. Отримані відомості він мав передавати кураторам через електронні канали зв’язку», - йдеться у повідомленні.

Оперативники задокументували збір зловмисником персональної інформації про учасників АТО з числа співробітників своєї державної наукової установи. Напередодні передачі за кордон зібраних даних зловмисник був затриманий правоохоронцями. Під час обшуку за місцем проживання харків’янина правоохоронці вилучили електронний носій з персональними даними військовослужбовців ЗСУ.

В СБУ додали, що за висновками експертів з питань державної таємниці, вилучена інформація належить до сфери оборони України та має гриф обмеження доступу «для службового користування». Її передача спецслужбам РФ могла завдати шкоди державним інтересам. У межах кримінального провадження відкритого за ст. 14 та ч. 1 ст. 111 затриманому оголошено підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо також, що раніше, Орджонікідзевський районний суд міста Харків засудив до 11 років ув’язнення громадянина Ірану за шпигунство. Аспірант одного з вишів Алі Джаудей зустрічався зі співробітником наукової установи, одним з напрямків роботи якої є дослідження у військовій сфері. Під час зустрічей він намагався випитати інформацію, яка містить державну таємницю. Свою провину він не визнав і отримав покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.