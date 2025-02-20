Слідчі встановлюють особу загиблого від авіаудару херсонця

З-під завалів десятиповерхівки в Центральному районі Херсона, в яку в ніч на 20 лютого влучила російська керована авіабомба, дістали тіло загиблого чоловіка. Надзвичайники продовжують пошуки жінки. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Дістали з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Пошук матері двох поранених дітей триває», – ідеться в повідомленні.

Раніше керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про шістьох постраждалих внаслідок атаки КАБ на десятиповерхівку, серед яких 14-річні двійнята – хлопчик і дівчинка. Медики ушпиталили дітей та 47-річного чоловіка, який дістав уламкове поранення та перелом кістки ноги. У трьох інших потерпілих – контузії, а також в одного з херсонців – забій голови.

Унаслідок удару зруйновано пʼятнадцять квартир – з першого по десятий поверх одного з підʼїздів. Крім цього, у 80 оселях – вибило шибки.

У Херсонській ОВА показали кадри, на яких видно, як співробітники ДСНС вилучають тіло загиблого через російську атаку херсонця. За даними рятувальників, слідчі встановлюють особу загиблого.

«Основним осередком пошуку людей залишається місце руйнації житлового будинку. Роботи тривають», – додали в ДСНС Херсона.

Зазначимо, у ніч на четвер, 20 лютого, російська армія атакувала Херсон трьома керованими авіабомбами. Унаслідок цього пошкоджені щонайменше три багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, медичний і два навчальні заклади, два авто, заклад торгівлі.

Як писав ZAXID.NET, пізно ввечері 19 лютого російські війська знову масовано атакували Одесу дронами. Унаслідок чого одна людина постраждала, а частина одеситів залишилися без світла та тепла.