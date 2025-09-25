27 вересня проїзд у тролейбусах Хмельницького буде безкоштовним

У суботу, 27 вересня, з нагоди Дня міста мешканці та гості Хмельницького зможуть користуватися тролейбусами безкоштовно. На цей день у транспорті скасують усі способи оплати. Про це повідомила 25 вересня пресслужба міської ради.

Зокрема, не працюватиме оплата:

електронними квитками, зокрема, згенерованими в мобільному додатку CityCard;

банківськими картками з чіпом;

платіжними сервісами Apple Pay та Google Pay.

Водночас пільговим категоріям пасажирів радять здійснювати валідацію у звичному режимі – це необхідно для обліку поїздок.

Додамо, що цього року Хмельницькому виповнюється 594 роки. Відзначають День міста традиційно в останню суботу вересня. З нагоди свята 27 вересня у Хмельницькому відбудеться ярмарок «Обжинки», який триватиме з 8:00 до 16:00 на вулиці Прибузькій (відрізок від вулиці Кам’янецької до вулиці Грушевського).