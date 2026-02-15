Інцидент відбувся в ТЦ «Оазис»

Увечері в неділю, 15 лютого, в Хмельницькому в торговельному центрі «Оазис» стався конфлікт між відвідувачем та охоронцем. Про це повідомила поліція Хмельницької області.

За даними правоохоронці, попередньо, один із відвідувачів у ході конфлікту напав на охоронця. На місце події викликали поліцію і чоловіка затримали. Проте інформація про стрілянину, яку поширюють у мережі, не відповідає дійсності.

«Правоохоронці наразі працюють над встановленням усіх обставин події для подальшої правової кваліфікації та прийняття відповідного процесуального рішення», – додають у дописі.

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур у коментарі «Суспільному» зазначила, що інцидент відбувся в ТЦ «Оазис».

«Можу підтвердити, що був дійсно інцидент в “Оазисі”. Наразі працівники поліції працюють на місці, встановлюють обставини. Більше нічого сказати не можу», – розповіла Мазур.

У поліції не повідомили про поранених внаслідок конфлікту. Та директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк заявив, що медики госпіталізували до травмпункту міської лікарні чоловіка, який перебував у приміщенні.

Місцеві телеграм-канали поширили відео, на якому, ймовірно, нападника у ТЦ намагаються затримати.

Увага, у відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, 7 лютого у Чернівцях під час перевірки документів чоловік поранив гострим предметом співробітника РТЦК та СП, після чого намагався втекти. У відповідь військовослужбовець відкрив вогонь по нападнику.