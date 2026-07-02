Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна

Правоохоронці ліквідували наркоугруповання в Хмельницькому. Під час обшуків у підозрюваних вилучили наркотиків і психотропів на понад 3,3 млн грн. Про це у четвер, 2 липня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, незаконний бізнес організував 34-річний житель Хмельницького, який залучив до схеми ще двох спільників. Він замовляв через інтернет кокаїн, канабіс, кетамін та МДМА, отримував їх поштовими відправленнями, фасував і передавав для подальшого збуту. Інші учасники угруповання виконували функції кур'єрів: шукали клієнтів і продавали наркотики.

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За оперативними даними, щомісячний прибуток наркоторговців сягав близько 400 тис. грн. Під час документування злочину правоохоронці задокументували кілька епізодів незаконного збуту, після чого затримали всіх трьох учасників угруповання.

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Під час обшуків за місцями їхнього проживання вилучили мобільні телефони, готівку в різній валюті, а також підготовлені до продажу наркотики та психотропи. За оцінками правоохоронців, їхня вартість на «чорному ринку» перевищує 3,3 млн грн.

Слідчі СБУ вилучили підготовлені до продажу наркотики та психотропи

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 1, 2 та 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів і психотропних речовин). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав усім трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.