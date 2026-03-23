Поліція вилучила у 21-річної організаторки наркобізнесу з Рівненщини товару на 20 млн грн
Жінку зі спільниками затримали за масову розсилку PVP, амфетаміну та канабісу по всій Україні
Рівненські поліцейські затримали трьох зловмисників, які налагодили збут психотропів та наркотиків на території України. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить майже 20 млн грн. Про це у понеділок, 23 березня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.
За даними слідства, 21-річна жителька Сарн з листопада минулого року незаконно отримувала для продажу PVP, амфетамін, 4-ММС та канабіс від 26-річного мешканця Київської області, який раніше мав судимості. Жінка зберігала наркотики вдома, а потім розсилала їх по країні поштою, маскуючи у продукти, коробки з-під техніки та вазони.
Крім того, у грудні жінка залучила до справи свого 23-річного чоловіка та разом із ним, за допомогою однієї з логістичних компаній, продавали амфетамін та PVP.
За силової підтримки спецпризначенців поліцейські провели обшуки за місцями проживання трьох фігурантів і вилучили:
понад 6 кг амфетаміну;
майже 8,6 кг PVP;
50 г мефедрону;
понад 5 тисяч пігулок МДМА;
майже 2 кг канабісу;
електронні ваги, чорнові записи, мобільні телефони;
35 100 фасувальних пакетів, 12 мотків ізоляційної стрічки;
6570 грн, 1000 магнітів та пакувальні матеріали;
автомобіль BMW X5.
Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2,3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут психотропів у великому розмірі повторно та за попередньою змовою). Суд обрав усім запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.