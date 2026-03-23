Підозрювана залучила до незаконної справи свого 23-річного чоловіка

Рівненські поліцейські затримали трьох зловмисників, які налагодили збут психотропів та наркотиків на території України. Загальна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить майже 20 млн грн. Про це у понеділок, 23 березня, повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

За даними слідства, 21-річна жителька Сарн з листопада минулого року незаконно отримувала для продажу PVP, амфетамін, 4-ММС та канабіс від 26-річного мешканця Київської області, який раніше мав судимості. Жінка зберігала наркотики вдома, а потім розсилала їх по країні поштою, маскуючи у продукти, коробки з-під техніки та вазони.

Крім того, у грудні жінка залучила до справи свого 23-річного чоловіка та разом із ним, за допомогою однієї з логістичних компаній, продавали амфетамін та PVP.

За силової підтримки спецпризначенців поліцейські провели обшуки за місцями проживання трьох фігурантів і вилучили:

понад 6 кг амфетаміну;

майже 8,6 кг PVP;

50 г мефедрону;

понад 5 тисяч пігулок МДМА;

майже 2 кг канабісу;

електронні ваги, чорнові записи, мобільні телефони;

35 100 фасувальних пакетів, 12 мотків ізоляційної стрічки;

6570 грн, 1000 магнітів та пакувальні матеріали;

автомобіль BMW X5.

Трьом затриманим повідомили про підозру за ч. 2,3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання та збут психотропів у великому розмірі повторно та за попередньою змовою). Суд обрав усім запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.