Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 57 кг психотропних речовин

Із 14 лютого на території кількох регіонів України тривала масштабна спецоперація «Рубікон», у межах якої правоохоронці викрили схему збуту наркотиків, організовану мешканцями Волині та Рівненщини. Про це в понеділок, 23 лютого, повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, трьох мешканців Рівненської області та Луцького району підозрюють у незаконному зберіганні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин. Вони забезпечували функціонування сайту та телеграм-ботів, через які можна було придбати альфа-PVP, МДМА, канабіс, амфетамін та інші заборонені речовини.

Наркотики та психотропи збували через «закладки», із рук у руки та іншими способами. За інформацією поліції, їхня діяльність охоплювала кілька регіонів України.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили понад 57 кг психотропних речовин – альфа-PVP, амфетаміну, канабісу, МДМА, близько 200 зіп-пакетів із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, а також банківські картки, електронні ваги, мобільні телефони та інші докази.

За даними поліції, за час незаконної діяльності зловмисники акумулювали понад 50 тис. доларів на електронному гаманці компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. На ці гроші наклали арешт. Орієнтовна вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 5,7 млн грн.

Фігурантів затримали та повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, зберігання та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою або в особливо великих розмірах). Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.