Правоохоронці ліквідували 34 нарколабораторії

В Україні провели масштабну спецоперацію «Рубікон», спрямовану на ліквідацію синтетичного наркобізнесу. Про це у четвер, 19 лютого, повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський.

За його словами, у рамках операції провели понад 500 обшуків у 21 регіоні країни, ліквідували 34 нарколабораторії та 74 склади із забороненими речовинами. Правоохоронці зауважують, що було зруйновано повний цикл незаконного виробництва та збуту наркотиків – від контрабандного постачання прекурсорів із країн ЄС до масштабної дистрибуції через маркетплейси, анонімні платформи та месенджери.

У межах міжнародної взаємодії разом із Європолом та Центральним бюро розслідувань Польщі проведено синхронний етап операції, що дозволило перекрити транскордонні канали наркотрафіку. Загалом викрито чотири організовані групи та злочинну організацію, частина з яких діяла у транснаціональному форматі. 123 фігурантам уже повідомлено про підозру.

Орієнтовна щомісячна виробнича спроможність цієї інфраструктури становила понад 700 кг наркотиків. Загальний обсяг вилучених заборонених речовин перевищує 27 млн доз, вартість яких на «чорному» ринку сягає близько 400 млн грн.

Спецоперація тривала кілька місяців і включала комплексну роботу оперативників, слідчих, аналітиків та бійців спецпідрозділів.

19 лютого стало відомо, що правоохоронці викрили чотирьох мешканців Хмельницького, які облаштували мобільну лабораторію для виготовлення наркотиків. Щомісяця підозрювані заробляли близько 300 тис. грн.