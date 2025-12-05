Під час обшуків у зловмисників вилучили 840 тис. грн готівки

У Хмельницькому викрили групу людей, які розкрадали провізію в одному з військових шпиталів. Продукти списували як використані, а потім продавали у магазинах. Зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. Про це повідомила пресслужба поліції області у пʼятницю, 5 грудня.

За даними слідства, серед підозрюваних – завідувач продовольчого складу та тимчасовий виконувач обовʼязків начальника їдальні. Вони списували масло, сир, крупи, консервацію та інші продукти як використані, а потім збували через місцевих ФОПів.

«Для перевезення провізії залучали також цивільних водіїв, а збували продукти у невеличких магазинах. Трьох фігурантів затримали під час реалізації 150 кг продукції», – зазначають правоохоронці.

У межах розслідування слідчі провели 14 санкціонованих обшуків, під час яких вилучили 16 тис. доларів, 115 тис. грн, майже 1000 євро, провізію, пакувальний матеріал тощо.

Затриманим оголосили підозри за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років ув’язнення.