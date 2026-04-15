У суді Григорій Деревʼянчук визнав свою провину частково

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав винним активіста Григорія Дерев’янчука у шахрайстві та хуліганстві. Обвинувачений разом зі спільником вимагав гроші у директора комунального підприємства, а також двічі зривав судові засідання. За скоєне йому призначили майже три роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 7 квітня, у березні 2017 року Григорій Дерев’янчук разом зі спільником вимагали 600 доларів у новопризначеного директора обласного комунального підприємства «Облпаливо» Михайла Блідного. За ці гроші вони обіцяли не організовувати демонстративних акцій та не протестувати проти його призначення.

Співробітники СБУ та поліцейські затримали обвинуваченого під час отримання всієї суми на території підприємства.

Крім цього, за даними слідства, у 2016 році обвинувачений двічі влаштовував дебош у залі Хмельницького міськрайонного суду. Він ображав суддю, називаючи його самозванцем, вимагав документи, блокував вихід із зали та фактично зривав розгляд справ. Через це слухання неодноразово переносили.

Після затримання Григорію Дерев’янчуку обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, однак у вересні 2018 року він виїхав до Польщі. Тоді його оголосили в розшук. Коли саме чоловік повернувся в Україну, наразі невідомо.

У суді Григорій Деревʼянчук частково визнав провину: підтвердив участь у передачі грошей, однак заперечував вимагання. Також визнав, що зривав судові засідання, проте нібито не памʼятає точну причину. За словами обвинуваченого, він шкодує про свої вчинки і зараз йому соромно про них згадувати.

Суддя Ольга Завадська визнала активіста винним за ч. 2 ст. 190 та ч. 2 ст. 296 КК України (шахрайство та хуліганство) і призначила покарання у вигляді 2 років і 10 місяців позбавлення волі. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.