Зловмисника зафіксувала камера відеоспостереження

У Хмельницькому поліція затримала 23-річного чоловіка, який викрав кошик із квітами з-під портрета загиблого військового. Навіщо він це зробив, у поліції наразі не уточнюють. Суд відправив чоловіка під варту.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, у грудні до правоохоронців звернулася хмельничанка й повідомила, що невідомий викрав кошик із квітами з-під портрета її загиблого батька, що на Алеї Героїв у центрі міста.

«За допомогою відео з камер спостереження поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий житель, який уже не вперше порушив закон», – йдеться у повідомленні.

У вівторок, 30 січня, поліція повідомила про затримання 23-річного зловмисника. Йому вручили підозру за ст. 185 ККУ (крадіжка). Відомо, що стосовно нього у суді на розгляді вже перебуває кримінальне провадження за вчинення іншої крадіжки.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід: він перебуватиме під вартою. Зауважимо, що за крадіжку під час воєнного стану передбачено від п’яти до восьми років ув’язнення.