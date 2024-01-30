У Хмельницькому затримали чоловіка за крадіжку квітів з Алеї Героїв
23-річний чоловік викрав кошик із квітами з-під портрета загиблого військовослужбовця
У Хмельницькому поліція затримала 23-річного чоловіка, який викрав кошик із квітами з-під портрета загиблого військового. Навіщо він це зробив, у поліції наразі не уточнюють. Суд відправив чоловіка під варту.
Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, у грудні до правоохоронців звернулася хмельничанка й повідомила, що невідомий викрав кошик із квітами з-під портрета її загиблого батька, що на Алеї Героїв у центрі міста.
«За допомогою відео з камер спостереження поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився місцевий житель, який уже не вперше порушив закон», – йдеться у повідомленні.
У вівторок, 30 січня, поліція повідомила про затримання 23-річного зловмисника. Йому вручили підозру за ст. 185 ККУ (крадіжка). Відомо, що стосовно нього у суді на розгляді вже перебуває кримінальне провадження за вчинення іншої крадіжки.
Суд обрав зловмиснику запобіжний захід: він перебуватиме під вартою. Зауважимо, що за крадіжку під час воєнного стану передбачено від п’яти до восьми років ув’язнення.