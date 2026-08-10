На новій локації вже провели перше свято

У місті Хотин на Буковині облаштували та відкрили для мешканців нову рекреаційну зону на березі Дністра – Східний пляж «Бурнак». На цій локації проводитимуть різноманітні святкування та змагання, також тут є волейбольний майданчик.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Хотина Андрій Дранчук. За його словами, над облаштуванням зони для відпочинку працювали протягом року. Перед відкриттям комунальники прибрали територію та викосили траву. Тут можна буде відпочивати, займатися спортом, проводити турнір із риболовлі, кататися на байдарках або сапах.

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На пляжі облаштували столи та лавки, а також місця для проведення барбекю. Окрема локація – це волейбольний майданчик, доступний для всіх охочих.

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За інформацією ZAXID.NET, згодом пляж внесуть у список офіційних дозволених місць для купання. Наступного року рятувальники обстежать річку, а воду перевірять на наявність забруднених речовин.