У службовому кабінеті голови Шевченківської районної адміністрації Ірини Джурик виявили прослуховувальний пристрій. Про це 1 грудня повідомила Львівська міськрада. Посадовиця звернулася до правоохоронців.

Як вказано у повідомленні ЛМР, прослуховувальний пристрій знайшли у службовому кабінеті Ірини Джурик минулого тижня під час фарбування приміщення. Пристрій був схований під стельовим карнизом. Голова Шевченківської РА Ірина Джурик звернулася до правоохоронних органів, аби вони вилучили пристрій та з’ясували, як він опинився в її робочому кабінеті.

За попередньою інформацією, знайдений пристрій, який також містив камеру, уже певний час був непрацюючим.

«Останній косметичний ремонт у кабінеті робили у 2020 році. Думаю, саме тоді цей пристрій і могли встановити, бо для його встановлення потрібно було достатньо часу. Він був дуже добре схований під стельовим карнизом і акуратно зафарбований, тож помітити його було нереально. Ремонт робили ще до того, як я очолила Шевченківський район», – розповідає Ірина Джурик.

Нагадаємо, Ірина Джурик очолює Шевченківську районну адміністрацію з 2023 року. До цього Шевченківський район Львова із 2017 року очолювала Надія Банах.