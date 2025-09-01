Вздовж маршруту розміщені об’єкти для відпочинку та рекреації

На межі Тячівського та Рахівського районів Закарпатської області відкрили першу ділянку «Закарпатського велошляху», що в майбутньому сягне 400 км та продовжиться територією Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі.

Як повідомили в Управлінні туризму та курортів Закарпатської ОВА 1 вересня, ділянка «Усть-Чорна – Ясіня», протяжністю 55 км, починається поблизу витоків Чорної Тиси та перевалу Околе. Вздовж маршруту розміщені об’єкти для відпочинку та рекреації, а також туристичні садиби, велопарковки, місця для кемпінгів, оглядові майданчики та локальні гастрономічні атракції.

За словами голови Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, наразі робоча група з представників сусідніх країн планує подальший розвиток веломаршруту на території ЄС. Там його протяжність складе близько 400 км. Такою ж є довжина і Закарпатського туристичного шляху, в межах якого прокладають міжнародний веломаршрут.

«У майбутньому його можна буде продовжити за межі України з такими ж маркуваннями та інфраструктурою, щоб туристи могли зробити повне коло через Карпати кількома державами», – написав Мирослав Білецький у фейсбуці.

«Закарпатський велошлях» матиме два напрями: основний, що пролягатиме лісовими та незавантаженими дорогами загального користування, зручний для туристичних велосипедів, та гірський, який повторюватиме пішохідну нитку Закарпатського туристичного шляху й дозволить пройти його на гірських байках.

Додамо, що Закарпатський туристичний шлях – це найдовший в Україні маркований пішохідний маршрут через Карпати протяжністю 398 км. Пролягає від селища Великий Березний, що розташоване поряд з словацьким кордоном, і до села Ділове, розташованого поряд з румунським кордоном. Проходить у межах Закарпатської області, а його частина, переважно на хребтах, тісно межує з Львівською та Івано-Франківською областями.