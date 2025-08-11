Аварія сталася у селі Черемошна Верховинського району

На території Білоберізької громади сталася аварія за участі п’яного водія УАЗ. Внаслідок перекидання автомобіля загинув місцевий мешканець.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 11 серпня, аварія сталася напередодні у селі Черемошна Верховинського району.

«60-річний водій УАЗ-31512 під час руху ґрунтовою дорогою не впорався з керуванням і наїхав на габіон, внаслідок чого авто перекинулося. 46-річний пасажир від отриманих травм загинув на місці», – зазначили правоохоронці.

Водій за кермом був напідпитку, його затримали. За порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від 5 до 10 років.