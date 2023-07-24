На момент обвалу у спортзалі перебувало 19 людей

У китайському місті Ціціхар обвалився дах шкільного спортзалу, де перебували учні. Внаслідок обвалу загинуло 11 дітей, повідомило Reuters у понеділок, 24 липня.

Трагедія сталась у неділю, 23 липня, коли школярки-волейболістки тренувалися у спортзалі. Наразі невідомо, чи є серед жертв дорослі, проте, за даними державного радіо Китаю, тренер команди також перебуває під завалами.

«Команда складалася з учениць, відібраних з різних класів. Вони щойно повернулися до школи кілька днів тому після змагань за містом», – повідомило китайське радіо.

На момент обвалу у спортзалі перебувало 19 людей. Чотирьох із них дістали з-під завалів рятувальники. Ще чотирьох намагаються знайти.

Влада Китаю припускає, що обвал міг статися через незаконне складання матеріалів на даху, повідомило видання. Також не виключено, що дах було пошкоджено під час тривалих дощів, які нещодавно йшли на території Китаю.

Нагадаємо, 17 червня в Уганді підпорядковані ІДІЛ бойовики напали на школу. Внаслідок теракту загинуло 25 людей, було спалено шкільний гуртожиток та пограбовано прилеглий магазин.