Співробітники СБУ затримали адвоката під час одержання 3,8 млн доларів

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань затримали у Києві адвоката, який вимагав 5 млн доларів за сприяння у закритті кримінального провадження. Про це 11 вересня повідомили СБУ, ДБР й ОГП.

За матеріалами справи, адвокат дізнався про розслідування щодо підприємця, який перебував за кордоном, а в його помешканні раніше провели обшуки. Провадження стосувалося, зокрема, можливого шахрайства, підроблення документів, легалізації доходів та протиправного заволодіння корпоративними правами двох товариств. Його розслідують із 2014 року.

Після цього адвокат через знайомих бізнесмена почав поширювати інформацію про нібито підготовку йому підозри, оголошення в міжнародний розшук та екстрадицію в Україну.

Згодом представник підприємця звернувся до адвоката. Останній запевнив, що має необхідні зв’язки та може повністю врегулювати ситуацію: закрити кримінальне провадження, захистити бізнесмена від відповідальності та домогтися отримання від його клієнта заяви про відсутність претензій.

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Під час зустрічі з представником підприємця адвокат почав вимагати 5 млн доларів, обіцяючи вплинути на правоохоронців. 3,8 млн доларів з цієї суми він запропонував передати готівкою, а решту – земельними ділянками бізнесмена. У разі відмови він погрожував активізацією процесуальних дій.

Співробітники СБУ затримали адвоката під час одержання 3,8 млн доларів (понад 168,9 млн грн) у приміщенні одного з банків у Печерському районі Києва.

За версією слідства, щоб замаскувати передавання коштів, адвокат заздалегідь замовив у банку аналогічну суму готівки. Після отримання грошей він планував замінити банкноти на інші, щоб ускладнити документування злочину.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Санкція статті за скоєне передбачає до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Суд обрав адвокату запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 66 млн 560 тис. грн. Прокуратура оскаржила ухвалу в апеляції.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, а також інших причетних.