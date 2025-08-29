Внаслідок зіткнення перекинулося авто поліції Mitsubishi

У Києві сталася аварія за участі поліцейської машини – службове авто влетіло в легковик та перекинулося, внаслідок чого один поліцейський загинув, а ще троє зазнали поранень. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у п’ятницю, 29 серпня.

Аварія сталася близько 09:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та Каземира Малевича у центральній частині міста. На дорозі зіткнулися автомобіль Renault та поліцейське авто Mitsubishi, яке рухалося з увімкненими проблисковими маячками. Внаслідок зіткнення службова машина перекинулася.

«Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний», – повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Наразі на місці події працюють поліцейські, ДБР та медики. За фактом аварії керівництво поліції призначило службове розслідування.

Нагадаємо, на початку серпня на Буковині поліцейська, яка перебувала напідпитку, врізалася на швидкості в паркан будинку. Під час аварії в салоні авто перебували чотири жінки. 35-річна пасажирка загинула на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня.