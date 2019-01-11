У Києві поліція затримала групу наркоторговців з «товаром» на понад мільйон гривень
У зловмисників було вилучено амфетамін, фенілнітропропен, а також марихуану та бойову гранату Ф-1
Київські правоохоронці викрили і затримали 9 осіб за зберігання, виготовлення та збут наркотичних речовин. Про це 10 січня повідомила прес-служба поліції Києва.
У повідомленні зазначається, що слідчі провели 10 обшуків за місцями проживання наркоділків. Під час обшуків у помешканнях зловмисників, було вилучено по півкілограма амфетаміну, фенілнітропропену, а також марихуану та бойову гранату Ф-1.
Також правоохоронці вилучили гроші у сумі близько 600 тис. грн. Окрім того зазначається, що вартість вилучених наркозасобів за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень.
Затриманими виявились жителі Києва та Київської області віком від 24-х до 29-ти років. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.