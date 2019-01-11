У Києві поліція затримала групу наркоторговців з «товаром» на понад мільйон гривень

Київські правоохоронці викрили і затримали 9 осіб за зберігання, виготовлення та збут наркотичних речовин. Про це 10 січня повідомила прес-служба поліції Києва.

У повідомленні зазначається, що слідчі провели 10 обшуків за місцями проживання наркоділків. Під час обшуків у помешканнях зловмисників, було вилучено по півкілограма амфетаміну, фенілнітропропену, а також марихуану та бойову гранату Ф-1.

Правоохоронці вилучили в помешканнях зловмисників наркотичні засоби, готівку і бойову гранату.

Також правоохоронці вилучили гроші у сумі близько 600 тис. грн. Окрім того зазначається, що вартість вилучених наркозасобів за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень.

Слідчі провели 10 обшуків за місцями проживання наркоділків.

Затриманими виявились жителі Києва та Київської області віком від 24-х до 29-ти років. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до 10-ти років позбавлення волі.